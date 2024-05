Dans le cadre des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde FIFA 2026, le stade Barea n’a pas été homologué par la CAF (Confédération africaine de football).

Des exigences minimales ne répondent pas aux normes

Le stade Barea à Mahamasina (Antananarivo, Madagascar) devait accueillir les troisième et quatrième journées entrant dans le cadre des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde de FIFA 2026.

Pourtant, ce terrain n’a pas été homologué par la CAF, rapporte Tribune Madagascar. Cette instance a annoncé sa décision dans une lettre adressée à la FMF (Fédération malgache du football). "En référence à l’inspection du stade de la CAF menée à Madagascar au Stade Kianja Barea, sur la base de l’évaluation du rapport d’inspection, le stade n’est pas approuvé pour accueillir les éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA United 2026", a-t-elle écrit.

Le rapport d’inspection a conclu que certaines des exigences minimales pour l’organisation d’un match de haut niveau ne répondent pas aux normes requises.

Honorer les recommandations de la CAF

L’Express de Madagascar rapporte que la Grande Ile sollicite une dernière chance avec une inspection définitive. L’Etat et la FMF collaborent pour trouver des solutions et accueillir les prochains matchs des Barea. "Nous sommes prêts à honorer les recommandations sur les normes sécuritaires exigées par la CAF. Nous avons entamé la négociation avec cette instance", a expliqué Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d’Etat chargé des nouvelles villes et de l’Habitat.

Travaux en cours

Ce responsable a signifié que les travaux seront terminés au plus tard dans un mois, soit avant le 15 mai. Entre autres, il a mentionné la construction de deux portails, la mise en place des escaliers, mais aussi l’entretien systématique de la pelouse.

Le secrétaire d’Etat a signifié qu’ils enverront l’évolution des travaux à la CAF chaque semaine. "Nous tâcherons d’assurer toutes les améliorations recommandées", a-t-il renchéri.

