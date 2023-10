La Belgique et la Suède se sont affrontées dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024. Le match a été arrêté à la mi-temps après la fusillade à Bruxelles.

Le match commence normalement

Le match pour les qualifications à l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède a débuté normalement, relate Ouest France. Les Suédois ont ouvert le score à la 15e minute après le but de Viktor Gyökeres (0-1). La Belgique qui a été malmenée durant la première période a eu un penalty à la suite d’une faute d’Helander sur Mangala dans la surface. Les Diables Rouges ont égalisé après le but de Romelu Lukaku (1-1, 31’).

Arrêt définitif du match

Les joueurs ont pris connaissance de l’attentat qui s’est déroulé dans la capitale durant la pause. Selon le journal Le Soir, les Suédois auraient demandé que la rencontre ne reprenne pas, car l’assaillant était toujours en fuite, ce qui a été accepté par les Belges.

Le speaker du stade Roi Beaudoin a annoncé que la rencontre est suspendue pour des raisons de sécurité. Il a par la suite indiqué l’arrêt définitif du match de qualifications pour l’Euro 2024 entre les deux équipes, après la fusillade mortelle dans les rues de Bruxelles.

Soutien et unité

Les spectateurs ont été appelés à rester en sécurité au sein du stade, selon les journalistes présents sur les lieux.

Les supporters belges et suédois ont témoigné leur soutien et leur unité en scandant : "Sweden, Sweden" ("Suède") avant "Belgium, Belgium" ("Belgique"). Le stade entier a ensuite entamé le célèbre "Tous ensemble, tous ensemble".

