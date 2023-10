Cette nuit, Neymar a été grièvement blessé lors du match entre le Brésil et l’Uruguay.

Le joueur brésilien de 31 ans a quitté sur le terrain cette nuit sur une civière. Il s’est tordu le genou après être mal retombé.

Une blessure très grave qui pourrait être synonyme de fin de saison et, selon certains médias sportifs, de sa carrière. Il pourrait être victime d’une victime rupture des ligaments.

Le joueur doit passer plusieurs examens afin de connaître la gravité et la durée de sa possible indisponibilité avec le Brésil et son club saoudien Al-Hilal.