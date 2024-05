Jeudi 11 avril, l’Olympique de Marseille et Lille ont été battus dans le cadre des matchs aller respectivement en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence.

Des défaites

Les matchs aller entrant dans le cadre des Coupes d’Europe se sont déroulés jeudi 11 avril, rapporte CNews.

L’Olympique de Marseille et Lille se sont respectivement inclinés contre le Benfica Lisbonne (2-1) en Ligue Europa, et contre Aston Villa (2-1) en Ligue Europa Conférence. Les deux équipes ont été battues au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (3-2) en Ligue des Champions.

L’OM dominé par Benfica Lisbonne

Lors du quart de finale en Ligue Europa, l’OM a été rapidement dominé par le Benfica Lisbonne durant la première période. A la 16e minute, Rafa Silva a ouvert le score (1-0, 16e) devant un Vélodrome en fusion pour ce match aller. L’ancien Parisien Angel Di Maria a alourdi l’écart en marquant le deuxième but à la 52e minute.

Les joueurs de Jean-Louis Gasset ont été menés par 2 buts à 0 avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne réduise la marque 15 minutes plus tard (2-1, 67e). Le match retour aura lieu jeudi 18 avril à l’Estádio da Luz.

Le LOSC battu par Aston Villa

En Ligue Europa Conférence, les Lillois ont rencontré Aston Villa, l’une des meilleures équipes de Premier League cette saison, selon la chaîne. Le LOSC a rapidement encaissé un but, car Ollie Watkins a marqué dès la 13e minute.

Au retour des vestiaires, les Dogues ont été largement dominés malgré une bonne volonté. Et l’équipe adverse a réussi à alourdir le score par un second but signé John McGinn (2-0, 56e). Fort heureusement, Bafode Diakité a eu la capacité de diminuer l’écart en fin de rencontre (2-1, 84e).

