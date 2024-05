Une soirée magique pour les Marseillais. L’OM se qualifie pour les demi-finales de la Ligue-Europa après avoir battu le Benfica au Velodrome.

Cette nuit, l’Olympique de Marseille a affronté le club portugais, le Benfica, dans le cadre du quart de finale retour au Vélodrome.

Les Marseillais avaient perdu lors du match aller il y a une semaine 2 buts à 1, mais grâce à un but de Moumbagna après un superbe centre d’Aumbamyang, l’OM a pu égaliser à la 79’ minute.

Les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but et c’est finalement l’OM qui l’emporte grâce au dernier penalty tiré par Louis Henrique et qui délivre les marseillais.

À noter également, Keyliane Abdallah ancien joueur du Pôle Espoir de la Réunion était présent dans le groupe de l’OM cette nuit, il a également célébré avec ses coéquipiers après la qualification. Les rivaux, l’OM et le PSG, sont donc les seuls clubs français en demi-finale de deux coupes européennes. Une très bonne nouvelle pour l’indice EUFA de la France.

L’OM rencontrera le club italien, l’Atalanta Bergame en demi-finales de la Ligue Europa et pourrait décrocher une place en finale de la Ligue Europa.