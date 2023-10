Le Paris Saint-Germain a subi une lourde défaite dans le nord de l’Angleterre lors de son deuxième match de la campagne de la Ligue des Champions (4-1).

Écrasé

Le Paris Saint-Germain a subi une défaite décevante à Newcastle le mercredi 4 octobre en Ligue des champions (4-1). Après une victoire convaincante contre le Borussia Dortmund (2-0), l’équipe parisienne a connu une rencontre très difficile lors de son deuxième match de la phase de groupes. Face à des adversaires aussi passionnés que les supporters présents à St James’s Park, qui retrouvaient la catégorie reine après une absence de vingt ans, les Parisiens ont été surpassés en termes d’intensité, note France Info.

Newcastle a rapidement pris l’avantage face au PSG avec un but de Miguel Almiron dès la 16e minute. Les Magpies ont pressé et ont marqué à nouveau grâce à Dan Burn (39e) et Sean Longstaff (50e). Bien que Lucas Hernandez ait réduit l’écart d’une tête (56e), Paris a finalement perdu 4-1. Fabian Schär a clôturé la soirée parfaite de Newcastle à la 90e+1.

"Je suis le premier et le dernier responsable"

À l’issue de ce massacre, Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, s’est exprimé. Dans des propos rapportés notamment par L’Équipe, le technicien a affirmé : "je suis le premier responsable du résultat. Le premier et le dernier responsable". Il a déploré : "on a joué avec le même système durant tout le match".

Luis Enrique a aussi commenté que l’attitude de ses joueurs n’était pas un problème et qu’elle était optimale, malgré le résultat qui était juste, mais avec un score excessif. Il s’est dit satisfait de ce que ses joueurs ont accompli, à l’exception de leurs performances dans la zone offensive.

"Je félicite Newcastle qui a mérité sa victoire bien sûr, mais je le répète, le résultat est un peu excessif", a insisté l’entraîneur.

