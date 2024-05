"Remontada" des Parisiens cette nuit pour le match retour des 1/4 de finales de la Ligue des Champions. Le PSG a écrasé le FC Barcelone 4 buts à 1 et se qualifie directement pour les 1/2 finales de la compétition.

Les fans parisiens y ont cru jusqu’au bout !

Malgré l’ouverture du score du FC Barcelone avec le joueur brésilien Raphinha à la 12’ minute, les blaugranas écopent d’un carton rouge en début de rencontre. Le défenseur Araujo est expulsé à la 27’ minute.

Les Parisiens inscrivent ensuite leur premier but avec l’ancien barcelonais Dembelé à la 40’ minutes, enchaine avec Vitinha à la 54’ minute et finalement par un doublé de Kylian Mbappé sur pénalty à a 61’ minute et à la fin de la rencontre à la 89’ minute.

Le PSG n’a laissé aucune chance aux barcelonais avec une nette domination sur la possession 68% face à 32% et plus de 21 tirs à 7.



Score cumulé sur les deux rencontres : 6 buts (PSG) à 4 (FC Barcelone).

Les Parisiens rencontreront en demi-finale l’équipe allemande Dortmund qui a éliminé, cette nuit, l’Atlético Madrid avec Griezmann.

Rendez-vous pour les Parisiens le 30 mai prochain pour le match aller.