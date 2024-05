Le match était très attendu par les fans des deux clubs. Cette nuit, le Barça a battu le PSG 3 buts à 2 en quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

Le PSG a été battu à domicile cette nuit en quarts de finale aller de la Ligue des Champions par le Barça sur un score de 3 buts à 2.

Le Barça a ouvert le score sur un but du brésilien Raphinha à la 37’ minute de jeu, mais le PSG repasse devant l après la mi-temps avec un but de l’ancien barcelonais, Dembele (49’) et deux minutes plus tard, un but de Vithinha (51’).

Malheureusement pour les Parisiens, Raphinha inscrit un doublé avec un but à à la 62’ minute. Les changements de Xavi, l’entraineur du Barça, portent ses fruits. C’est Christensenn, entré au cours de la 2e mi-temps, qui inscrit le but de la victoire de la tête.

Le PSG devra faire un exploit pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le match retour se jouera le mardi 16 avril.