Après la qualification du Real Madrid pour le dernier carré de la Ligue des champions face à Manchester City, l’entraîneur italien Carlo Ancelotti a cnfié que son équipe avait livré une grande prestation défensive pour arriver à ce résultat.

Une belle défense

Le Real Madrid s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après un match éprouvant contre Manchester City (3-3, 1-1, 3-4 tab). D’après Carlo Ancelotti, il ne faut jamais sous-estimer, son équipe. Dans une bataille acharnée, les Madrilènes ont ouvert le score rapidement grâce à Rodrygo (12’), puis mis sous pression. "Nous avons bien commencé, nous avons pris de l’avance sur le score, et après nous nous sommes retrouvés derrière à nous battre, à défendre, souffrir, nous sacrifier", analysait le coach sur le récit d’Ouest France. "Nous pensions jouer différemment, mais nous nous sommes un peu relâchés et City avait davantage le contrôle. Nous avons bien défendu.", a-t-il poursuivi.

"Madrid ne meurt jamais"

Carlo Ancelotti a reconnu que ses hommes ont été vraiment mis à l’épreuve lors de ce match. Selon l’entraîneur, le Real Madrid a plusieurs fois résisté et cette solidité les a permis de réaliser des choses que personne ne pensait possibles. "Nous étions convaincus lors de la séance de tirs au but que nous pouvions nous qualifier. J’aime voir une équipe se sacrifier et lutter.", a-t-il déclaré. Le technicien italien a affirmé que c’était la seule manière pour son équipe de remporter le match contre Manchester City. "Tout le monde pensait que nous étions morts, mais il ne faut jamais nous donner pour morts, Madrid ne meurt jamais", a conclu le coach.

Lire toute l’actualité sportive sur Linfo.re