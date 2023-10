L’Olympique Lyonnais s’enfonce encore plus. Samedi dernier, le club a été battu par Brest (1-0). En six matchs joués, l’OL affiche aucun succès en Ligue 1.

Zéro victoire, le constat est amer pour l’OL. L’ancien club de Jean-Michel Aulas présente des débuts catastrophiques pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Les Lyonnais traînent à la 16ème place du classement. Les statistiques sont décevantes : en six rencontres, ils rassemblent quatre échecs et deux matchs nuls. Ce samedi 23 septembre, l’Olympique Lyonnais a signé sa sixième défaite de la défaite contre Brest (1-0). Le goal a encaissé un but en fin de match (à la 87ème minute).

Le remplacement de Laurent Blanc n’a pas apporté de changements. C’était le premier match des Lyonnais sous les ordres de Fabio Grosso. Les mauvais résultats de l’OL ont entraîné le renvoi de l’ancien coach. Sur le terrain, l’équipe n’arrive pas à convaincre, trop fébrile. Le collectif n’est pas au rendez-vous. Après la défaite contre les Brestois, Alexandre Lacazette a analysé furtivement l’état des choses. « On joue avec la peur, vu la situation, c’est compliqué » reconnaît l’attaquant. « … c’est toujours pareil, on se dit les choses dans le vestiaire et on fait encore les mêmes choses sur le terrain. Ce n’est pas facile. À nous de trouver des solutions de l’intérieur » analyse le capitaine de l’OL.

Les projets du club de revenir en Ligue des Champions, la saison prochaine, semble s’éloigner de plus en plus. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si ce match a plongé l’Olympique Lyonnais à l’avant-dernière place de Ligue 1. Cette victoire a hissé Brest à la place de leader. Dans tous les cas, le commencement de cette saison 2023-2024 est rempli de surprises.