Gianni Infantino exhorte les membres de la communauté du football à s’unir pour lutter contre le racisme et la violence. Le président de la FIFA reconnait ainsi les problèmes persistants dans le sport.

"Il y a des problèmes dans le football"

Le président de la FIFA a pris une position ferme. Lors du congrès de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) au Paraguay, il a publiquement reconnu les défis dans le football. Citant l’exemple de Vinicius, attaquant brésilien du Real Madrid, ainsi que d’autres joueurs qui ont été victimes de comportements racistes, Gianni Infantino a souligné la nécessité d’une unité dans la lutte contre le racisme et la violence dans le sport. Il a exprimé son indignation face à de telles attaques, et a fait valoir l’importance d’une solidarité mondiale pour contrer ces fléaux.

"Aller à un match doit être une fête"

G. Infantino a insisté sur la nécessité d’une action collective pour restaurer l’atmosphère festive autour des matchs de football. "Il nous faut agir ensemble avec les gouvernements, les équipes, les joueurs. Aller à un match doit être une fête", selon ses dires. Il s’est exprimé en présence des présidents uruguayen et paraguayen, Luis Lacalle Pou et Santiago Peña, mais le président argentin, Javier Milei, était absent. Ces trois nations sont les hôtes prévus des matchs d’ouverture du Mondial 2030, avant que la compétition ne se déroule ensuite en Espagne, au Portugal et au Maroc.

Des matchs interrompus

Ces dernières semaines, plusieurs rencontres de football, principalement en Europe, ont été marquées par des incidents racistes dans les tribunes. Parfois, les arbitres ont dû interrompre les rencontres. Souvent ciblé par ces actes dans les stades espagnols, l’attaquant brésilien Vinicius a récemment été submergé par l’émotion lors d’une conférence de presse, durant laquelle il a évoqué son combat contre les discriminations, rapporte le quotidien 20 Minutes.