Malgré la défaite de son club de Mayence, le Réunionnais Ludovic Ajorque a inscrit son premier but de la saison en Bundesliga ce samedi. Mayence enregistre sa 4e défaite de la saison et occupe la dernière place du classement en championnat.

Ce samedi 23 septembre, Mayence, le club du Réunionnais Ludovic Ajorque, affrontait Augsbourg dans le cadre de la 5e journée du championnat d’Allemagne.

Mayence s’est incliné 2-1 et enregistre ainsi sa 4e défaite de la saison en Bundesliga. Le match avait pourtant bien débuté pour Ludovic Ajorque et ses coéquipiers. Le Réunionnais avait montré la voie en inscrivant le premier but de la rencontre dès la 6e minute de jeu.

Mayence a ensuite encaissé deux buts, aux 15 et 45 minutes. Ludovic Ajorque et ses coéquipiers connaissent un début de saison compliqué. Après 5 journées, ils sont derniers du classement.