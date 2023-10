Neuf mois avant le Championnat d’Europe, l’équipe de France s’est déplacée à Dortmund mardi pour un match amical contre l’Allemagne. La Mannschaft a battu son adversaire, marquant ainsi sa première victoire contre les Bleus depuis le quart de finale du Mondial 2014.

Un match dominé par les Allemands

L’équipe de France de football a affronté lors d’un match amical l’Allemagne, mardi 12 septembre. Les Tricolores n’ont pas brillé à Dortmund. Ils ont été menés rapidement au score après le but de Thomas Müller à la 4e minute, grâce à un tir puissant du droit après un centre de Benjamin Henrichs depuis la gauche. Les hommes de Didier Deschamps ont encaissé un second but signé Leroy Sané en fin de match (87e), après une mauvaise relance de Jean-Clair Todibo.

La France en difficulté

Antoine Griezmann a réduit l’écart pour les Bleus grâce à un penalty obtenu après une faute de Rüdiger sur Camavinga à la 88e minute. Malgré leurs efforts, les Bleus n’ont pas réussi à battre les Allemands. L’équipe de France, qui avait préservé son invincibilité cette année jusqu’à son voyage en Allemagne, a vu sa défense vaciller, et l’absence de Mbappé s’est fait ressentir. Les statistiques montrent que les Français n’ont pas remporté leurs trois derniers matchs sans l’attaquant.

Une belle performance pour la Mannschaft

De son côté, la Mannschaft a montré une belle progression après son humiliation à domicile (4-1) par le Japon. Les Allemands ont gagné pour la première fois contre les Français depuis la Coupe du Monde 2014. La formation de Didier Deschamps devra montrer un meilleur visage le 13 octobre, lors de son match aux Pays-Bas pour décrocher sa qualification pour l’Euro 2024.



