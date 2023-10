Ce mercredi 27 septembre, Gennaro Gattuso est officiellement le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille.

C’est officiel, le célèbre milieu italien Gennaro Gattuso prend les rènes de l’Olympique de Marseille.

Sans club depuis son départ de Valence en janvier dernier, l’ancien milanais est arrivé ce mercredi après-midi, en présence de cinq membres de son staff.

La piste Gattuso a été évoquée il y a peu de temps. Tout est allé très vite.

Ainsi, le champion du monde 2006 signe pour un nouveau challenge en tant que coach, après avoir dirigé le célèbre Napoli, ainsi que le FC Valence.

Question palmarès, il a déjà emporté la coupe d’Italie avec Naples, en 2020.

Connu pour son rôle de pompier de service, Gennaro Gattuso récupère une équipe marseillaise fébrile et en manque de confiance.

« Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent. J’ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent », a déclaré l’entraîneur de 45 ans sur le site du club. Il sera présenté jeudi, à 17 heures

Souhaitons-lui bonne chance dans ce nouveau défi !