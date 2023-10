Le tirage au sort pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations s’est déroulé ce jeudi 12 octobre à Abidjan. Six groupes ont été constitués pour le tournoi en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

La prochaine Coupe d’Afrique des nations se déroulera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Le tirage au sort pour constituer les six groupes de la compétition a été réalisé jeudi soir. Les 24 équipes qualifiées connaissent désormais leurs adversaires.



Le pays hôte se mesurera au Nigeria, ainsi qu’aux deux Guinées : Guinée-Bissau et Guinée équatoriale. De son côté, le tenant du titre, le Sénégal, sera confronté au Cameroun et à la Guinée pour espérer se qualifier. Les équipes favorites devront faire preuve de persévérance, tandis que les outsiders tenteront de créer la surprise.



Voici la liste complète du tirage au sort :



Groupe A : Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Nigeria

Groupe B : Mozambique, Cap-Vert, Ghana, Égypte

Groupe C : Gambie, Guinée, Cameroun, Sénégal

Groupe D : Angola, Mauritanie, Burkina Faso, Algérie

Groupe E : Namibie, Afrique du Sud, Mali, Tunisie

Groupe F : Tanzanie, Zambie, République démocratique du Congo, Maroc



