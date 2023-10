Après les incidents liés aux chants homophobes durant et après le match PSG-OM (4-0) au Parc des Princes dimanche, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a exprimé le jeudi 28 septembre que cette rencontre aurait dû être stoppée.

"…impensable de rester sourd…"

Les incidents de dimanche dernier ont éclipsé l’écrasante victoire de Paris contre Marseille, 4-0. Le ministère des Sports a été fortement contrarié par les chants homophobes provenant des tribunes, ainsi que par ceux émanant de certains joueurs. En début de semaine, Amélie Oudéa-Castéra avait déjà exprimé sa ferme désapprobation, appelant les institutions à prendre des mesures et encourageant le PSG à déposer une plainte.

"Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes", avait-elle regretté sur X. Et "peu importent la rivalité et l’enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics".

Des protocoles d’interruption

Lors de sa présence à l’Arcom, jeudi, en marge de l’opération ’Jouons Ensemble’, la ministre des Sports a évoqué à nouveau ces chants, en approfondissant sa réflexion. "Oui, on aurait dû arrêter ce match", a-t-elle affirmé, dans des propos rapportés par les médias comme rmcsport.bfmtv.

Amélie Oudéa-Castéra a exprimé l’opinion que les protocoles pour interrompre les matchs en cas de chants homophobes ou d’incitation à la haine sont nécessaires. Elle a noté que de telles interruptions avaient eu lieu par le passé, notamment en 2018 et 2019, mais qu’elles étaient devenues moins fréquentes ces derniers temps.

