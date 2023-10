La Fédération marocaine de football a salué une "nouvelle enthousiasmante" sur le réseau social X.

Pour la première fois depuis 1988

La CAF (Confédération africaine de football) a annoncé mercredi 27 septembre que le Maroc a été désigné pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Pour la première fois depuis 1988, le royaume va organiser cette compétition.

Comme le rapporte 20 Minutes, la Fédération marocaine de football a réagi sur le réseau social X en saluant une "nouvelle enthousiasmante". "Préparez-vous à un tournoi inoubliable", a-t-elle ajouté.

Retrait des candidatures des autres pays

Le Maroc accueillera la CAN 2025 après le retrait des candidatures de tous les autres pays : Algérie, Zambie, candidature commune du Nigeria et du Bénin, selon Patrice Motsepe, président de la CAF.

Pour rappel, le royaume a été désigné pour organiser la coupe de 2015, mais il a demandé un report en raison de la propagation du virus Ebola. La CAF a finalement décidé de lui retirer cette attribution et de disqualifier l’équipe marocaine de la compétition, au profit de la Guinée équatoriale.

Candidature du pays à l’accueil du Mondial 2030

Selon la CAF, cette décision a été prise en partie pour favoriser la candidature du pays à l’accueil de la Coupe du monde de 2030. "La raison principale est de soutenir le Maroc dans sa candidature à la Coupe du monde 2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal", a expliqué le président. Il a indiqué que leur travail consiste à faire en sorte que l’Afrique soit unie. Ainsi, ils ont pris la décision d’accorder les 54 votes du continent africain au Maroc. "L’édition 2027 se tiendra quant à elle au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie", a-t-il signifié durant d’une conférence de presse au Caire.

