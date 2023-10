Ce jeudi matin, le Vasco de Gama a affronté le Fortaleza dans le cadre de la 16e journée du championnat brésilien. Le Réunionnais Dimitri Payet a inscrit son 1er but depuis son arrivée dans le club et offre la victoire à son club.

Ça y est ! Dimitri Payet vient d’inscrire son tout premier but avec le Vasco de Gama ce jeudi matin face au Fortaleza (8e au classement).

Le Réunionnais a inscrit son premier but à la 58e minute. Il s’agit du seul et unique but de la rencontre . Il offre donc la victoire et permet aussi au Vasco de Gama de sortir de la zone relégation (16e au classement).

Dimitri Payet a célébré son but avec toute son équipe, comme une délivrance. Pour le moment, le Réunionnais a délivré une passe décisive et a inscrit un but depuis son arrivée dans le championnat brésilien il y a quelques semaines.