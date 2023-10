Coup de tonnerre ! Marcelino aurait annoncé son départ aux joueurs de l’OM selon le journal l’Équipe.

Après une non qualification en LDC et un match nul ce week-end face à Toulouse, Marcelino ne devrait plus être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

L’ancien coach de Seville aurait annoncé son départ aux joueurs de l’OM selon le journal l’Équipe.



Actuellement, l’OM est 3ème de Ligue-1 avec 3 matchs nuls et 2 victoires.