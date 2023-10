Âgée seulement de 15 ans, la Réunionnaise Léa Grondin a intégré il y a un mois, le pôle France ultramarins au CREPS de Bourges.

Vice-championne de France de vitesse sur piste, la jeune Réunionnaise Léa Grondin âgée de 15 ans a intégré le pôle France ultramarins au CREPS de Bourges.

"Son intégration se passe très bien et avec une rentrée réussite", affirme son père.

Le fonctionnement de la structure garantit aux athlètes les conditions indispensables à la réussite de leur triple projet : personnel, scolaire et sportif. La proximité de l’établissement scolaire et des unités médicales permet aux sportifs de bénéficier d’un accompagnement individualisé et rapide.

Le recrutement s’appuie sur des tests physiques, techniques et psychologiques ainsi que sur le dossier scolaire et la détermination du (de la) jeune à vivre un projet de haut niveau en métropole.