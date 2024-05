Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé ce dispositif vendredi 12 avril. Environ 2 000 soldats et policiers étrangers aideront à sécuriser les JO de Paris.

S’insérer dans les systèmes de protection

A quelques mois du début des Jeux olympiques de Paris 2024, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a indiqué la venue de forces de l’ordre étrangères pour sécuriser cet événement sportif.

"Nous avons quelque chose comme 2 000 policiers, gendarmes, et militaires étrangers qui vont venir s’insérer dans les systèmes de protection des Jeux olympiques", a-t-il précisé sur la chaîne de télévision LCI vendredi 12 avril.

Maître-chien, cavalier, patrouilles à cheval…

Selon le ministre, ces renforts concernent notamment des fonctions particulières comme maître-chien, cavalier, ou encore patrouilles à cheval, rapporte Le Figaro.

Fin mars, la Pologne a annoncé l’envoi des militaires et policiers, particulièrement des chiens renifleurs avec pour mission "des opérations de détection d’explosifs et de lutte contre le terrorisme".

Dans le cadre de la cérémonie d’ouverture inédite du 26 juillet, près de 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en Ile-de-France.

En outre, 18 000 militaires français interviendront également lors des Jeux, dont 3 000 aviateurs, en plus des quelque 35 000 policiers et gendarmes.

