La vente des billets pour les Jeux paralympiques de 2024 a commencé lundi 9 octobre. Les prix sont largement plus abordables que pour les Jeux olympiques.

"Premier arrivé, premier servi"

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre. Comme prévu, la billetterie s’est ouverte lundi 9 octobre. Près de 2,8 millions de tickets sont disponibles, avec une politique de vente basée sur le principe du "premier arrivé, premier servi". L’achat de billets est simplifié, évitant les procédures fastidieuses comme pour les Jeux olympiques. Après un petit bain de foule place de la République à Paris, lors d’une journée consacrée aux sports paralympiques, dimanche, le président Emmanuel Macron a encouragé les Français à acheter des billets.

Les prix des billets varient de 15 à 100 euros

Le public peut s’offrir des billets à des tarifs nettement plus abordables que pour les Jeux olympiques de 2024. Les prix varient de 15 à 100 euros, à l’exception des billets pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. Environ 80 % des billets sont proposés à des tarifs de 50 euros ou moins, avec également la possibilité d’acheter des "pass découverte" à 24 euros, permettant d’assister à plusieurs disciplines le même jour. Il y a aussi des tarifs réduits pour les familles et les enfants. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a par ailleurs annoncé que 300 000 billets seraient distribués aux élèves.

Particularités de la billetterie des Jeux paralympiques

La billetterie des Jeux paralympiques de Paris 2024 se distingue par des options spécifiques pour les spectateurs à mobilité réduite. Sur un total de plus de 2 millions de billets, 60 000 sont réservés aux places facilement accessibles, et 12 000 sont dédiés aux personnes en fauteuil roulant. Bien que la proportion puisse sembler modeste, les organisateurs ont assuré qu’ils avaient répondu favorablement à toutes les demandes. Il est à noter que les personnes accompagnant les spectateurs en fauteuil roulant devront également se procurer un billet pour assister aux événements.