Un nouveau titre pour le champion de France pour Orlan Ayden. Après avoir été sacré champion de France de cross militaire, il ajoute une nouvelle ligne à son palmarès.

Le membre du 2e RPIMA vient tout juste de remporter le titre de champion de France de trail militaire.

"Une énorme fierté d’avoir pu représenter et mettre en avant le @2erpima et remercie ce dernier de me laisser m’épanouir au maximum dans cette même discipline", indique-t-il sur son compte Instagram.