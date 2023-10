C’est officiel, l’Inde est candidate à l’organisation de l’édition 2036 des Jeux olympiques. Le Premier ministre Narendra Modi l’a annoncé samedi 14 octobre, lors d’une réunion du Comité international olympique (CIO) à Bombay.

L’Inde candidate pour acceuillir les JO, une première

Lors d’une réunion du Comité international olympique à Bombay, le Premier ministre indien a annoncé que l’Inde souhaitait officiellement accueillir les Jeux olympiques de 2036. C’est une première pour le pays le plus peuplé au monde, avec 1,4 milliard d’habitants, qui n’a jamais organisé les JO. Narendra Modi a toutefois gardé secret le nom de la ville candidate, bien que des médias locaux aient évoqué Ahmedabad, dans le Gujarat, comme possible hôte.



Si l’Inde est choisie, elle deviendrait la quatrième nation asiatique à organiser les Jeux olympiques, rejoignant le Japon, la Corée du Sud et la Chine.

L’intégration du cricket aux Jeux olympiques

Par ailleurs, le Comité international olympique doit se prononcer sur l’intégration du cricket aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, ce qui marquerait une innovation significative pour le programme olympique. Le cricket est très populaire en Inde, notamment à Ahmedabad, qui possède un immense stade pouvant accueillir jusqu’à 130 000 spectateurs et qui reçoit actuellement les Mondiaux.



Le ministre des sports indien, Anurag Thakur, disait fin 2022que c’était le moment opportun pour l’Inde de candidater à l’organisation des Jeux olympiques, soulignant les efforts du pays pour promouvoir le sport. La décision finale appartient au CIO.