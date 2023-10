La fédération française a lancé sa première campagne de labellisation pour encourager les clubs se développer. En ce sens, le club samouraï de Saint-Joseph a été médaillé de bronze.

Le samouraï club de Saint-Joseph le label médaille de bronze de la fédération française de judo. Cette initiative vise à récompenser les clubs les plus vertueux et les plus engagés en valorisant leur activité et leur dynamique.

Les avantages du label

Les clubs labellisés bénéficient d’une meilleure reconnaissance auprès de leurs collectivités, d’une meilleure visibilité, d’une amélioration de leur image et de leur réputation. Un courrier de félicitations est envoyé aux collectivités de chaque club labellisé. Les clubs ont accès à de bons numéraires et des prix remisés sur la boutique en ligne de la fédération française de judo avec un accès club facilité à partir de mai 2023.