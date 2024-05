Ce mardi 16 avril, un événement significatif se déroulera à Olympie, en Grèce : la flamme symbolique des Jeux olympiques de Paris 2024 prendra son ’premier souffle’. Suivant un parcours de relais de près de dix jours à travers la Grèce, la torche sera ensuite transportée à bord du Belem en direction de Marseille.

La paix et l’amitié

Tony Estanguet, en costume sombre et d’une chemise blanche, exprime son respect pour Olympie après un voyage de plus de trois heures depuis Athènes. En tant que président du comité d’organisation de Paris 2024, il s’agit de sa première visite dans ce lieu emblématique des Jeux Olympiques, note rmcsport.bfmtv. Anne Hidalgo, la maire de Paris, se joint à lui avec enthousiasme, décrivant ce moment comme une occasion émouvante et soulignant l’importance de l’événement pour la fraternité mondiale. Les touristes français affluent dans les rues d’Olympie, certains ayant assisté aux répétitions au stade Antique. L’allumage de la flamme se déroulera en milieu de matinée, marquant le début officiel des Jeux Olympiques de 2024, symbolisant par ailleurs la paix et l’amitié pour tous.

Parcours

Le feu sacré est attendu le 26 juillet 2024 à la cérémonie sur la Seine. Après un relais en Grèce, la torche embarquera à bord du Belem pour rejoindre Marseille le 8 mai. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, exprime l’importance de ce moment historique à Olympie, soulignant le lien symbolique entre la Grèce et la France. Plusieurs emblèmes de paix seront présents lors de la cérémonie, dont le lâcher d’une colombe blanche. Le deuxième relais sera marqué par Laure Manaudou, championne olympique à Athènes en 2004, qui sera la première relayeuse française, créant ainsi un autre moment mémorable.

