Un préavis de grève, déposé par la CGT pour une période allant jusqu’au 15 septembre, débute lundi 15 avril dans la fonction publique. Malgré cette annonce, Emmanuel Macron reste confiant.

Une équipe, une nation unie

Emmanuel Macron s’est exprimé sur les Jeux olympiques de Paris 2024 au micro de la chaîne BFM-RMC Sport.

Interrogé sur la menace de grève annoncée par les syndicats, il a refusé de céder à l’inquiétude vis-à-vis du climat social. "J’ai confiance dans les syndicats, ils ont l’esprit de responsabilité et seront à nos côtés", a-t-il rassuré. Pourtant, un préavis de grève déposé par la CGT pour une période allant jusqu’au 15 septembre débute lundi 15 avril dans la fonction publique. Selon le chef de l’Etat, la France est une équipe, une nation unie et donc "on est au rendez-vous de cette exemplarité". "On va montrer que le pays sait accueillir un grand évènement, se mobiliser en étant exemplaire sur le plan du droit du travail, de la sécurité au travail. Oui à la trêve olympique en matière sociale", a-t-il renchéri.

Des points positifs

Le président de la République a mentionné certains points positifs de la préparation des JO Paris 2024 en citant le respect des clauses d’insertion. "On n’a jamais eu de chantiers qui ont autant inséré de jeunes ou de moins jeunes qui étaient loin de l’emploi et qui viennent des territoires où vont se tenir les Jeux", a-t-il salué.

Il a aussi cité des entreprises de la France entière "avec plus de 80 départements qui ont eu des entreprises présentes". Par ailleurs, le locataire de l’Elysée a évoqué la baisse des accidents de travail dont le nombre a été divisé par cinq.

Les employeurs se sont organisés

Selon Emmanuel Macron, tous les employeurs des entreprises, des collectivités locales ou encore de la fonction publique hospitalière se sont organisés. "On a demandé de revoir les plans d’été : on part en vacances avant et après", a-t-il rappelé.

Il a également réitéré son souhait d’accompagner les familles avec des programmes qui vont se faire pour tous les fonctionnaires : garder leurs enfants, leur permettre d’avoir un été où ils vont faire du sport et pouvoir assister aux évènements.

