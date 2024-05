Au micro de BFMTV, le chef de l’Etat Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de modifier l’idée de départ de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 en cas de menace terroriste.

Faire face à d’éventuels risques

Alors que la France a réactivé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris est sujette à débat. Dans une interview accordée à BFMTV/RMC ce lundi matin, à 100 jours du début des JO, Emmanuel Macron a annoncé que des "plans B et C" étaient en cours de préparation. Selon ses dires, il s’agit de faire face à d’éventuels risques lors de cette cérémonie prévue sur la Seine. "Si on pense qu’il y a des risques, en fonction de l’analyse qu’on fera du contexte, on a des scénarios de repli. Il y a des plans B et C et on les prépare en parallèle.", a déclaré le président de la République.

Des scénarios alternatifs

Le chef de l’Etat a expliqué que si les autorités estimaient qu’il existait des risques, des scénarios alternatifs étaient prêts. "On fera une analyse en temps réel et on prépare une cérémonie qui serait limitée au Trocadéro, où on n’utiliserait pas toute la Seine, voire une cérémonie qui rapatrierait le public dans le Stade de France, parce que c’est ce qui se fait classiquement.", a souligné Emmanuel Macron. Le président français a d’ailleurs a souligné l’importance de cette cérémonie pour la France, affirmant que le pays était capable de la réaliser avec succès.

Sécurité renforcée

Pour garantir la sécurité, un périmètre de sécurité sera mis en place huit jours avant la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. Emmanuel Macron a assuré que cet endroit serait sécurisé et que des mesures strictes seraient prises pour contrôler les personnes et limiter la circulation. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a récemment déclaré qu’il n’y avait pas de menace terroriste caractérisée sur les Jeux olympiques et paralympiques. Cependant, il a souligné que si des menaces caractérisées et imminentes pesaient sur la capitale, il suivrait les décisions prises par le président de la République concernant l’organisation des événements.