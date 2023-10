Les championnats d’Europe Master d’athlétisme se sont déroulés en Italie. Sur l’épreuve du 3000m steeple, le Réunionnais Bertrand Eclapier a terminé à la 2nd position.

Un Réunionnais sacré vice-champion d’Europe Master d’athlétisme sur 3000m steeple. Bertrand Eclapier décroche donc une médaille :

"Je n’avais certes pas le meilleur temps des engagés mais avec le coach, on savait que j’étais dans une belle forme depuis ces 6 dernières semaines au vu des séances ; donc dans un endroit de ma tête, je me disais qu’une médaille était jouable. Je termine rincé mais très satisfait du parcours...

Je dédie cette médaille qui signifie beaucoup de travail, de persévérance et de partage à Leïla, ma famille, au coach, aux personnes qui m’entourent, ceux qui me soutiennent, à zot toute quoi et bien sûr sans oublier mon employeur et mes collègues sans qui cette aventure n’aurait pas été possible."

Une belle performance pour le sportif réunionnais !