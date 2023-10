Depuis très tôt ce mercredi matin, les coureurs récupèrent leur dossard à l’espace Salahin Ravine Blanche à Saint-Pierre pour la 31 ème édition du Grand Raid.

C’est une étape importante pour les trailers ce jour puisque c’est le moment où ils vont pouvoir récupérer leur dossard. Ils sauront ainsi quel numéro ils vont porter. C’est aussi l’occasion pour eux d’avoir un avant goût de l’ambiance de la course qui les attend. En tout, ils seront 7107 participants pour cette 31ème édition du Grand Raid.

Pour retirer le dossard, ils doivent se munir de leur sac de course avec l’intégralité du matériel obligatoire.

Chaque concurrent recevra une casquette, un T. shirt (+un débardeur pour la DDF.) pour la course et des sacs assistance (3 pour la Diagonale des Fous, 2 pour le Trail de Bourbon et 1 pour la Mascareignes).

Il sera procédé à une remise des dossards par course selon différents crénaux horaires :

DIAGONALE DES FOUS de 07H30 à 12H00

TRAIL DE BOURBON de 13H00 à 16H00

MASCAREIGNES de 16H00 à 19H00

ZEMBROCAL TRAIL (X4 COUREURS) de 08H00 à 16H00

La remise des dossards se fera uniquement contre présentation d’une convocation et de la pièce d’identité.

L’organisation précise que les 4 co-équipiers du Zembrocal Trail sont invités à venir individuellement retirer leur dossard le mercredi 18 octobre de 8h à 16h à Saint Pierre.

Bonne chance à tous les raideurs qui vont fouler dès jeudi les sentiers de l’île !