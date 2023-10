Odyle Monteils, 79 ans, est la doyenne du Grand Raid 2023. Elle est de retour pour la cinquième fois, espérant remporter sa deuxième coupe.

Odyle Monteils, la doyenne du Grand Raid, participe cette année, pour la cinquième fois. Elle hérite du dossard 412.

Avant le départ de la Diagonale, Odyle a pu mangé du potage, de la banane et d’autres fruits. "Je vais me reposer en attendant l’heure de départ. Je partirai vers 21h40. "

Depuis sa tendre jeunesse, elle a commencé à courir. "J’ai fait peut-être une centaine de marathons. Il faut mettre les pieds l’un devant l’autre."

Pour elle, il est important pour elle de participer à cette course. "Ce que je préfère c’est la convivialité entre coureurs. Je vais essayer d’aller le plus vite possible."

Ce n’est pas la première fois qu’elle participe à la Diagonale des Fous. Elle raconte également quelques anecdotes. "Je suis tombée dans un fosset en voulant doubler un coureur. Au ravitaillement on m’avait envoyé aux urgences avec 4 vertèbres brisées. "

Etre la doyenne, "je suis habituée. Je suis la doyenne de partout. C’est la dernière diagonale des fous, mais je continuerai à courir".

A lire aussi : Grand Raid 2023 : Odyle Monteils âgée de 79 ans va participer à la diagonale des fous !