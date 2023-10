François D’Haene, quadruple vainqueur de la Diagonale des Fous et grand favori de l’édition 2023, est ravi de pouvoir y participer après sa blessure en septembre. Il partage son émotion au micro d’Antenne Réunion.

François d’Haene sera sur le départ de la Diagonale des Fous cette année. " Un an en dehors des sentiers, pour moi c’est quelque chose que je n’avais jamais fait. Donc je suis très content d’être au départ, je suis surtout content du chemin qu’il s’est passé depuis 6 semaines. Maintenant il n’y a plus qu’à !", confie le traileur.

"Ça fait surtout plaisir de retourner sur cette course. J’ai eu la chance de la gagner 4 fois donc, forcément, on va dire que j’ai un peu plus d’expérience que certains coureurs mais ils auront tout autant la fougue et l’envie et le plaisir d’être devant que moi. Donc je leur souhaite à tous une belle course et puis que tout le monde se retrouve à La Redoute !", poursuit-il ce mercredi une fois le dossard en main.