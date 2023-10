Les championnats de France de force élites de force athlétique se déroulent du 20 au 24 septembre. Le Réunionnais Gabriel Bègue a décroché la médaille d’argent et a été sacré vice-champion de France de force.

Deux Réunionnais étaient engagés aux championnats de France de force athlétique. Gabriel Bègue s’est bien illustré et a décroché une très belle médaille d’argent.

Pour cette compétition, lui et son coach ont préféré rester prudents et ne pas prendre trop de risques pour éviter de faire des échecs de barres. Une tactique payante, Gabriel a validé ses 9 barres. Il s’est hissé sur la deuxième marche du podium et conserve son titre de vice champion de France.

"Je suis très fier de mon classement pour ce championnat. Je conserve mon titre de vice champion de France de Force Athlétique Élite -93kg. L’objectif était de faire podium. Le niveau actuel est inédit, les places étaient chères, et le match très serré", raconte Gabriel.