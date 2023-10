Ce vendredi 15 septembre, Chrislain.P passait en comparution immédiate pour des actes de violences conjugales volontaires, sur sa conjointe et son voisin ainsi que menace avec arme blanche. Les faits ont eu lieu le 11 septembre dernier.

Ce jour là, comme à son habitude depuis plusieurs mois, Chrislain.P consomme de l’alcool et des stupéfiants.

Alcoolique modéré il est accusé, le soir du 11 septembre 2023 d’avoir battu sa conjointe à coup de poings, de gifles et d’avoir tenté de lui crever les yeux et l’étrangler. Ainsi que d’avoir menacé et brandit un couteau à son voisin, venu intervenir après avoir entendu des cris et des gémissements de la part de sa compagne.

Dans une colère noire, Chrislain. P a également mis une dizaine de coups de couteaux dans la porte du voisin.

Reconnu comme ayant des « troubles psychologiques » et une « addiction certaine » aux stupéfiants, « notamment aux extazys », il a également été notifié sur l’individu que « malgré ces troubles du comportement, il n’est pas entré dans la délinquance et a évoqué une volonté de soins ». En effet, déjà condamné pour des faits similaires, sur la même victime, quelques années auparavant, il avait bénéficié d’un examen psychologique. A sa sortie de prison en février 2023, il a tenté de bénéficier de soins, « en vain », selon son avocate.

Pourtant, quelques mois plus tard, il récidive et s’en prend à sa compagne, qui bénéficie du statut d’adulte handicapé et qui a 18 ans de plus qu’elle.

Le caractère « totalement imprévisible » du prévenu force la procureur qui rappelle que « le prévenu était sous probation au moment des faits », et qu’il est sorti de détention il y a quelques mois de cela. Pour ces raisons, la procureur requiert ainsi 30 mois de prison ferme avec incarcération immédiat.

L’avocate de la défense, Maitre Laguerre a rappelé que son client « n’a pas été accompagné », malgré sa volonté, que son client « ne peut pas s’en sortir tout seul » et que les faits auraient pu être bien plus grave.

Lors de la délibération, la cour a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et la cour condamne ainsi Chrislain.P, a 3 ans d’emprisonnement.