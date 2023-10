Premier podium en European Le Mans Series (ELMS) pour le jeune réunionnais Reshad de Gerus cette semaine sur le Circuit de Spa-Francorchamps. Le Réunionnais est le dernier vainqueur du Tour Auto Réunion.

Reshad De Gerus :

Premier podium en ELMS avec un certain goût d’amertume. Après avoir mené la course à deux reprises, un safety car est intervenu au mauvais moment et nous a enlevé tout espoir de réaliser un meilleur résultat.

Ça reste tout de même un bon week-end en terme de performance grâce au travail de toute l’équipe COOL Racing et de mes coéquipiers Jose Maria "Pechito" Lopez et Vladislav Lomko. La chance n’était tout simplement pas de notre côté.

C’est également une grande fierté de pouvoir représenter la Réunion à ce niveau de compétition.