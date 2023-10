Les Championnats du monde d’Anvers ont vu les gymnastes françaises médaillées de bronze, à l’issue des épreuves par équipe. Un grand exploit pour la France qui n’a plus décroché la moindre médaille dans la discipline, depuis 1950.

Une Mélanie DJDS magistrale

Mercredi 4 octobre 2023, les Championnats du monde d’Anvers ont souris aux gymnastes françaises. Elles se sont effectivement adjugées la Médaille de bronze avec 164,064 points, derrière les Américaines (167,729 points) et les Brésiliennes (165,530 points). Le site TV5Monde attribue d’ailleurs une mention spéciale à Mélanie De Jesus Dos Santos, qui a réalisé un sans-faute sur tous les agrès, lui valant quelque 56,50 points. Notons qu’elle est aussi qualifiée pour la finale du concours général, comme Lorette Charpy pour la finale des barres asymétriques et Coline Devillard pour la finale du saut.

Confiance revigorée avant les JO 2024

Durant les Championnats du monde d’Anvers, il faut dire que les Françaises sont revenues de loin. Rappelons qu’elles ont fini à la huitième place, à l’issue des Mondiaux de Liverpool (2022). De plus, les gymnastes tricolores étaient encore à la troisième place avant le dernier agrès de ces mondiaux d’Anvers. Un rang qui les a contraintes à passer l’épreuve de la poutre. Exercice à risque, puisqu’il est susceptible de générer des pénalités, et donc un déclassement. Les Françaises se sont toutefois bien débrouillé, ce qui leur ont valu une place au podium. Chose certaine : cette troisième place se révèle très prometteuse, à un peu plus de huit mois des Jeux olympiques 2024.