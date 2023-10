Ce dimanche sur ses réseaux sociaux, le traileur originaire du Pays-Basque et vainqueur de la dernière Diagonale des Fous en 2022, a annoncé sa non participation au Grand Raid 2023.

Beñat Marmissolle ne participera pas à la Diagonale des Fous cette année. Le vainqueur de la dernière édition a publié un long texte sur ses réseaux sociaux où il apporte des précisions :

"Deux semaines que l’UTMB est passé et que je n’ai pas donné de nouvelles après le récit de mon abandon à Courmayeur.

Pour préciser un peu, voici exactement ce qui m’est arrivé : un crush syndrome avec lyse des cellules musculaires des membres inférieurs… soit la forme la plus sévère de rhabdomyolyse.. je vous laisse regarder sur Internet, la chose est expliquée en long en large en en travers…

N’en déplaise à quelques commentateurs plus ou moins éclairés du monde du trail, j’ai tout simplement payé cher le fait d’avoir un problème gastrique l’après-midi avant le départ, problème déjà rencontré à plusieurs reprises dans ma vie et dans ma courte carrière sportive, qui m’a obligé à me retirer au dernier moment de plusieurs événements… Je n’en dirais pas plus aujourd’hui, mais certains commentaires blessants, certaines rumeurs destructrices, seront soldés le moment venu.

La morale de cette histoire : trailers, ne jouez pas les héros, l’addition peut être un peu trop salée.Mais revenons à nos manex… Croyez moi mes amis, j’aurais préféré ne pas écrire les lignes suivantes, mais je dois être honnête avec moi-même et avec vous tous.Mon état de santé ne s’améliore guère…

Après plusieurs avis médicaux, le résultat final est identique… je n’ai absolument pas récupéré et mon corps a beaucoup trop souffert pour l’avoir « martyrisé » durant toutes ces heures…Et c’est donc avec un profond regret et une immense tristesse que je dois renoncer à m’aligner au départ de cette 31ème édition du Grand Raid de la Réunion… mon cœur pleure de ne pas retrouver « ma famille Réunionnaise »…

La Diagonale des Fous arrive trop tôt dans le processus de récupération que je dois suivre.Je suis donc obligé de revoir tout mon programme de fin de saison. Mais je vous promets que je reviendrai !Et déjà pour cette fin d’année, nous travaillons avec tous mes proches pour un programme bis…

Nous vous tiendrons informés de notre prochain défi…Moralement je m’accroche, mais mon corps a été beaucoup trop loin dans la douleur et il ne peut pas récupérer à 100% d’ici les 6 semaines qui me sépare du 19 octobre et du départ…

À mes amis de l’île intense… Oui j’ai le cœur déchiré, oui je rêvais de revenir dans votre paradis, mais je vous promets de revenir sur une prochaine édition.Je ne vais pas vous faire de plus longs discours, car mon cœur est lourd, mes yeux gorgés de larmes…Mais c’est le sport… La santé n’a pas de prix, on le sait tous.

Je vous donnerai de mes nouvelles rapidement et vous embrasse bien fort. Merci à tous pour tout votre précieux soutien."