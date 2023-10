Le champion olympique suédois, Armand Duplantis, a ajouté une page de plus à son impressionnant palmarès en établissant un nouveau record mondial au saut à la perche, en franchissant 6,23 m lors des finales de la Ligue de diamant qui se sont déroulées à Eugene, dans l’Oregon, le 17 septembre.

À seulement 23 ans, le double champion du monde en plein air a désormais battu le record mondial à sept reprises, l’ayant porté à 6,22 m en février lors d’une compétition à Clermont-Ferrand.

Le cadre pittoresque du stade Hayward Field à Eugene, dans le nord-ouest des États-Unis, a une signification particulière pour cet athlète qui est né et a grandi en Louisiane, aux États-Unis. C’est ici qu’il avait remporté son premier titre de champion du monde en plein air en juillet 2021, en réalisant un saut à 6,21 m, établissant à l’époque un nouveau record.

Après avoir franchi avec succès la barre des 6,02 m, Duplantis a saisi l’opportunité des conditions idéales à Eugene, avec un soleil radieux et une température d’environ 27 degrés, pour réussir un saut à 6,23 m dès sa première tentative. Surnommé "Mondo", le Suédois par sa mère a remporté chacune des 17 compétitions auxquelles il a participé cette saison, illustrant son statut de prodige dans la discipline.

Depuis ses débuts marquants en 2018 avec un titre de champion d’Europe à Berlin à l’âge de 18 ans, grâce à un saut à 6,05 m, Duplantis a accumulé trois titres mondiaux, dont un en salle, ainsi que la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Après avoir battu le record précédemment détenu par le Français Renaud Lavillenie (6,17 m contre 6,16 m) en février 2020, il continue de repousser les limites de sa propre performance centimètre par centimètre.

Armand Duplantis and the new world record.

🔥6.23🔥#EugeneDL pic.twitter.com/Cl9RuFcigL

— Alejandro Rodríguez Cuervo (@AleRodriguez_tv) September 18, 2023