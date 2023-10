Après le succès de l’édition 2019, la Ligue de La Réunion de la FFAAA, organise et accueille le 2ème Meeting Régional d’Aïkido de l’Océan Indien du 7 au 14 octobre 2023.

Cette manifestation sportive regroupe les représentants et les pratiquants de la région Océan Indien. Des délégations de l’Île Maurice et d’Afrique du Sud participent à l’évènement avec des démonstrations et des animations de stages. L’IOM 2 s’organise sous la forme d’une semaine de stage d’Aïkido du 7 au 14 octobre 2023 supervisée par Philippe GOUTTARD et Michel ERB, experts 7° Dan de la FFAAA et investis depuis plusieurs années dans le développement de la pratique à La Réunion.

Le samedi 14 octobre viendra poursuivre cette semaine sportive des démonstrations ouvertes au public et une cérémonie festive en l’honneur des 40 années de la Ligue de La Réunion de la FFAAA. A cette occasion, les représentants de la ligue remettront des distinctions aux enseignants et aux personnalités qui ont marqué l’histoire de la discipline sur territoire. Enfin, L’IOM 2 donnera lieu au lancement d’une semaine de Portes Ouvertes dans tous les clubs d’Aïkido de la ligue entre le 16 et le 29 octobre 2023 avec des modalités facilitées pour découvrir la pratique.