Des milliers de personnes ont perdu la vie dans le puissant séisme qui a secoué le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Le Président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a témoigné de son soutien et sa solidarité envers les habitants du Royaume en cette période difficile.

Le bilan de cette catastrophe s’alourdit à 2862 morts et 2562 blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi, le Maroc a été touché par un violent tremblement de terre. Le bilan provisoire de ce séisme est monté à 2862 morts et au moins 2562 blessés, selon le ministère de l’Intérieur du Royaume dans un communiqué. Le précédent bilan faisait état de 2681 morts et 2501 blessés.

Le président des Seychelles adresse ses condoléances au Roi du Maroc

Comme plusieurs dirigeants, le président des Seychelles a exprimé ses condoléances au Roi du Maroc, Mohamed VI. "Au nom du gouvernement et du peuple seychellois, ainsi qu’en mon nom propre, je vous présente mes plus sincères condoléances et mes profondes sympathies".

"Nous nous tenons solidaires en cette période de grande douleur et de perte"

Wavel Ramkalawan a également exprimé sa solidarité envers le peuple marocain, "et en particulier aux personnes touchées et aux familles endeuillées". "Nous nous tenons solidaires en cette période de grande douleur et de perte. Nos pensées et nos prières accompagnent les familles qui ont perdu leurs proches, ainsi que ceux qui ont été blessés ou déplacés", a-t-il dit.

Le Royaume du Maroc surmontera cette période difficile

Le dirigeant seychellois est convaincu que le Maroc surmontera cette période difficile et se reconstruira avec encore plus de force. M. Ramkalawan a rappelé le soutien indéfectible et l’amitié unissant les Seychelles au pays, rapporte Seychelles News Agency.