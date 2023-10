"Vous avez rassemblé la nation. C’est le pouvoir du sport et vous influencez la jeune génération", a déclaré la ministre seychelloise pour la Jeunesse, les Sports et la Famille Marie-Céline Zialor lors de la cérémonie de remise de médailles des athlètes seychellois après les 11e JIOI.

Des récompenses en espèces

Les athlètes de l’équipe des Seychelles qui ont brillé lors de la 11e édition des Jeux des îles de l’océan Indien ont été récompensés lors d’une cérémonie qui s’est tenue samedi à State House. Les Seychelles ont obtenu un total de 84 médailles, dont 11 en or, 33 en argent et 40 en bronze. Les médaillés d’or ont eu droit à une récompense en espèces de 40 000 SCR (3 100 $) par médaille, tandis que les médailles d’argent valaient 25 000 SCR (1 900 $) chacune et les médailles de bronze étaient récompensées par 10 000 SCR (764 $) chacune. La nageuse Felicity Passon a reçu la plus grande récompense, totalisant 270 000 SCR (21 000 $) pour une médaille d’or, huit médailles d’argent et trois médailles de bronze. Un autre nageur, Simon Bachmann, a été honoré pour sa performance exceptionnelle, remportant trois médailles d’or, une médaille d’argent et cinq médailles de bronze, ce qui lui a valu un total de 195 000 SCR (15 000 dollars), détaille Seychelles News Agency.

Remise d’un certificat de participation

Un certificat de participation a été remis à chaque membre de la délégation seychelloise, qu’il s’agisse d’athlètes, d’entraîneurs, d’officiels, d’équipe médicale, de pom-pom girls ou de membres des médias. Lors de son discours lors de l’événement, la ministre pour la Jeunesse, les Sports et la Famille, Marie-Céline Zialor, a adressé ses félicitations aux athlètes pour leurs performances. Elle a également souligné que les athlètes seychellois devront désormais se préparer pour les prochains Jeux, prévus à Comores en 2027. "Vous avez rassemblé la nation. C’est le pouvoir du sport et vous influencez la jeune génération. Cette responsabilité ne s’arrête pas après les IOIG, alors continuez à influencer positivement la population.", a-t-elle lâché.

Les mots du président

De son côté, le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a également exprimé sa gratitude envers tous les athlètes. Il n’a pas manqué de remercier le peuple seychellois, les familles des athlètes et tous les sponsors qui ont rendu possible la participation de l’équipe à Madagascar pour les Jeux des îles. Dans la foulée, il a annoncé plusieurs développements en cours dans le domaine sportif du pays, notamment la finalisation de la piste en tartan du stade Unité d’ici la fin de l’année, ainsi que la pose de l’astroturf sur ce même stade. Il a également informé que les travaux débuteraient bientôt sur un nouveau complexe multisports à Mahé, un nouveau stade de football à Praslin, et la construction d’un dojo également à Praslin, parmi d’autres projets visant à soutenir la communauté sportive.

Lire toute l’actualité aux Seychelles