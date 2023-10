Plusieurs actes de violence et de vols ont été recensés à Mayotte depuis des semaines. La gendarmerie a effectué 22 interpellations pour différentes affaires en deux semaines.

Vol avec arme, vol aggravé…

Entre le 21 septembre et le 4 octobre, 22 interpellations ont été réalisées par la gendarmerie à Mayotte. Ces interpellations concernent plusieurs affaires, dont notamment un vol avec arme qui a été commis le 28 août à Dzaoudzi, un vol aggravé qui s’est produit le 25 septembre à Tsingoni ainsi qu’un vol par escalade dans un local d’habitation à Dembéni.

Des violences

Les forces de l’ordre ont également procédé à une arrestation à cause des violences avec usage ou menace d’une arme et escroquerie se déroulant le 11 avril dernier à Dzaoudzi. Deux autres agressions ont été également mentionnées : des violences commises en réunion ainsi que dans un établissement d’enseignement. Ces deux agressions ont été commises le 3 octobre respectivement à Pamandzi et à Kani Kéli.

La gendarmerie a par ailleurs évoqué des violences aggravées sur des gendarmes ou policiers, rapporte Le Journal de Mayotte.

Plus de 2 000 cartouches de cigarettes de contrebande

La Brigade nautique de Pamandzi a intercepté un kwassa kwassa au large de M’tsangamouji dimanche 8 octobre. Il a transporté 2 185 cartouches de cigarettes de contrebande. "Depuis le 1er janvier 2023, 15 291 cartouches ont été saisies, mentionne la gendarmerie, ainsi que 88 kg de bangué (cannabis), des animaux, etc.", a annoncé la gendarmerie.

