"Les caillassages n’ont pas vraiment cessé même pendant le ramadan. Nous en comptions deux à trois par jour, mais là, c’est par série", a déploré Frédéric Delouye, directeur de Transdev Mayotte.

Jet de cailloux

Les bus scolaires à Mayotte ont été ciblés par des caillassages en série mercredi 10 avril. Le véhicule du Nord s’est dirigé vers le lycée des Lumières vers 5h30 lorsqu’une vitre a éclaté après le jet d’un caillou, puis une deuxième. Une élève a été blessée à l’œil en raison d’un débris de verre, rapporte Le Journal de Mayotte. "A peine l’incident s’est-il produit que les gendarmes étaient sur place", a précisé le chef d’escadron de la gendarmerie nationale, Bertrand Bidet.

Des dispositifs mis en place

Les forces de l’ordre peuvent recevoir des renseignements en direct des bus sur "une boucle WhatsApp" grâce à la mise en place d’un dispositif d’élèves pairs avec le rectorat. La MPF (Maison de protection des familles) a également transmis des informations, dont une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux. Les images montrent des élèves recevoir des débris de verre sous l’impact des cailloux

Mercredi noir

Contacté, Frédéric Delouye, directeur de Transdev Mayotte, gestionnaire du marché des transports scolaires, a indiqué un mercredi noir avec une addition très lourde. "C’est une hécatombe ! nous avons eu 19 véhicules caillassés, 13 à Tsoundzou 1, 3 à Vahibé, un au rond-point Baobab et un en zone gendarmerie, à Majikavo Koropa, le 19e a été attaqué vers 15h à Passamainty", a-t-il énuméré. Selon ses dires, certains bus ont une vitre brisée et d’autres trois et on compte trois blessés parmi les élèves.

