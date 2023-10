Le SSMSI (Service statistique ministériel de la sécurité intérieure) a publié des détails sur l’insécurité et la délinquance pour l’année 2022. Les agressions avec arme ont augmenté de plus de 20% à Mayotte.

Insécurité et délinquance

Dans sa 7e édition du bilan statistique le SSMSI a présenté les résultats de l’année 2022 concernant la délinquance et l’insécurité enregistrées par les services de police et de gendarmeries nationales. Deux autres enquêtes statistiques de victimation ont été également menées auprès d’un échantillon de population. Plusieurs indicateurs ont ainsi retenu le service statistique, rapporte Le Journal de Mayotte. Entre autres, on peut citer les homicides, les coups et blessures volontaires, les violences sexuelles, les atteintes aux biens avec violence contre des personnes, avec et sans arme. Les atteintes aux biens sans violence contre les personnes (cambriolage, vols de véhicules, etc.), les infractions sur les stupéfiants ainsi que les escroqueries ont été aussi mentionnées.

Agressions avec ou sans arme

Le bilan du SSMSI a révélé la hausse des agressions avec arme à Mayotte avec +20,3% en 2022. Selon le journal, il s’agit d’un taux sous-estimé, car il faut multiplier par plus de deux, une hausse avoisinant les 50% nécessitant de déposer une plainte. Dans le détail, quatre départements et régions d’Outre-mer (DROM) ont enregistré un nombre d’infractions pour vols avec armes par habitant bien supérieur à la moyenne nationale (0,13 ‰), dont la Guyane, 3,1 ‰ et Mayotte, 2,5 ‰. Par ailleurs, ce dernier a été aussi le théâtre de vols violents sans arme, notamment dans les très grandes agglomérations.

Homicides, coups et blessures volontaires

En ce qui concerne les homicides, la moyenne est de 1 homicide pour 100 000 habitants sur toute la France. Ce taux est plus élevé dans les régions ultramarines avec 14 cas en Guyane, 7 en Guadeloupe, 6 en Martinique et 5 homicides sur 100 000 habitants à Mayotte.

Pour les coups et blessures volontaires, une hausse est constatée sur la quasi-totalité du territoire français. Elle est pourtant plus modérée en Outre-mer avec +9 % à La Réunion, +7 % en Martinique et à Mayotte, +6 % en Guadeloupe et +2 % en Guyane.

