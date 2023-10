La PAF (Police aux Frontières) continue sa lutte contre l’immigration clandestine en mer. Deux individus d’origine comorienne ont été interpellés.

Attendre leur arrivée

Lundi 2 octobre vers minuit, la PAF a été avertie par le commandement de la base navale de Mayotte en raison de la présence de deux embarcations suspectes à l’Est de Petite Terre. La police a décidé d’attendre leur arrivée dans le lagon, puisqu’il est compliqué de passer au-dessus de la barrière de corail en cette période de grande marée, relate Le Journal de Mayotte. Les éléments de la PAF, équipés de matériel optique et électronique, ont repéré l’embarcation vers 1h du matin.

Deux individus interpellés

Deux individus ont débarqué des passagers avant de prendre le large, mais les policiers ont arraisonné le kwassa kwassa. Ces derniers ont interpellé l’un d’entre eux avant de poursuivre le second qui s’est jeté à l’eau et a pris la fuite, armé d’une machette. Les forces de l’ordre ont réussi à lui couper la route avec leur moyen nautique. Il brandissait alors sa machette à longue lame tout en progressant vers l’équipage. Il a finalement stoppé sa course à moins d’un mètre de l’embarcation et la police l’a interpellé.

Les individus, de nationalité comorienne, sont soupçonnés d’être des passeurs. Ils ont été placés en garde à vue pour "aide à l’entrée et au séjour irrégulier". Le porteur de machette est aussi accusé de "faits de violences avec arme".

Mardi 3 octobre, la PAF a mené une seconde opération de contrôle de pécheurs de poulpes en situation irrégulière sur la plage de Papani à Petite Terre. Huit étrangers en situation irrégulière ont été interpellés.

