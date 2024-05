Antenne Réunion

Près d’un an après le lancement de l’opération "Wuambushu", Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, ont lancé, ce mardi 16 avril, l’opération "Mayotte Place Nette" pour lutter contre l’immigration irrégulière, la délinquance et l’habitat illégal sur l’île aux parfums. Marie Guévenoux en a détaillé le contenu de ce nouveau plan d’action.