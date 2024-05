Le ministère français des Outre-mer a annoncé le lancement, ce mardi 16 avril, d’une nouvelle opération visant à lutter contre l’insécurité, l’immigration irrégulière et l’habitat insalubre à Mayotte. Cette initiative intervient un an après le début de ’Wuambushu’.

1 700 policiers, gendarmes et militaires

Le nom de cette initiative est ’Mayotte Place Nette’. Prévue pour une durée de 11 semaines, elle ciblera divers endroits de l’archipel. Elle mobilisera un total de 1 700 policiers, gendarmes et militaires, soit une force similaire à celle présente dans les villes de Nice, Montpellier et Rennes combinées, note BFMTV. Ce mardi, près de 400 policiers et gendarmes étaient déjà en action. Parmi eux figurent des agents spécialisés, tels que des membres de la direction nationale de la Police aux frontières et des agents de la police judiciaire.

"Mayotte c’est la République"

"Il faut montrer que Mayotte c’est la République, c’est le premier message", a dit la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, sur France 2. "On vise des publics extrêmement ciblés, on a déterminé 60 objectifs prioritaires, c’est-à-dire les 60 individus les plus dangereux, se livrant aux trafics les plus graves (...) et puis ’Place Nette’, ça veut dire aussi la destruction de l’habitat insalubre, des bidonvilles pour être très claire, au nombre de 1 300 qui sont visés par cette opération", a-t-elle ajouté. La ministre a également confirmé que le projet d’abolir le droit du sol à Mayotte était toujours en discussion. Marie Guévenoux a souligné que sur cette question, le gouvernement estime nécessaire d’envoyer un signal très clair et ferme aux pays de la région.

