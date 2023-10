Le député de Mayotte Mansour Kamardine a exprimé son désaccord envers les autorités comoriennes qui prétendent impliquer son pays dans la planification de certaines compétitions prévues pour les Jeux des îles de l’Océan Indien en 2027.

"J’invite les autorités comoriennes à…"

Selon le ministre comorien des sports, Djanfar Salim, pour les Jeux des Îles de l’Océan indien en 2027, "le président de la République n’aurait aucun problème à délocaliser certaines épreuves sur l’île comorienne de Mayotte". Mansour Kamardine considère cette déclaration comme une provocation de la part des autorités comoriennes. Le député de Mayotte condamne ce qu’il qualifie de "provocation comorienne" et exhorte la diplomatie française à prendre des mesures en réaction.

Dans un communiqué relayé par les médias comme la 1ere.francetvinfo.fr, il explique : "l’Union des Comores étant composée de 3 îles, j’invite les autorités comoriennes à favoriser la cohésion particulièrement fragile de leur pays en organisant les JIOI 2027 tant en Grande Comore que dans les îles comoriennes d’Anjouan et de Mohéli". Et "l’intégration d’Anjouan et de Mohéli dans les politiques dictées par Moroni seraient assurément un premier pas vers la stabilité et le développement économique et social de cet État failli".

"Double jeu"

Le député exprime son mécontentement quant aux autorités comoriennes, accusées de ne pas respecter le choix historique des Mahorais d’être français, et de chercher à ’coloniser’ Mayotte. Il estime que cela entrave le développement régional et pousse les populations à fuir leur terre natale pour rechercher la nationalité française et l’aide internationale.

En conséquence, il demande à la ministre française des Affaires étrangères de "mettre fin au double jeu" de ses "subordonnés", exigeant une répartition équitable des épreuves des Jeux des îles de l’océan Indien 2027, et de convoquer rapidement le comité de pilotage du plan d’action pour la reconnaissance internationale de Mayotte en tant que territoire français.

