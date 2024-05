La préfecture de Mayotte qui rapporte ces quatre nouveaux cas de choléra dans le département a confirmé la prise en charge de ces malades au sein du Centre hospitalier de Mayotte.

Les patients repérés en mer

La préfecture de Mayotte vient de communiquer une nouvelle préoccupante sur la santé publique. En effet, quatre nouveaux cas de choléra ont été identifiés sur le territoire. Jusqu’à présent, le département semblait relativement épargné, avec seulement un cas signalé. Cependant, avec la récente flambée de l’épidémie à Anjouan, la crainte d’une propagation due aux arrivées de kwassa clandestins était présente, et malheureusement, elle s’est concrétisée. Les personnes contaminées ont été repérées en mer par les services de lutte contre l’immigration clandestine. Elles ont été immédiatement prises en charge au sein de l’unité choléra du Centre hospitalier de Mayotte. Un traitement antibiotique a été administré à toutes les personnes ayant été en contact avec elles, rapporte le Journal de Mayotte.

Appel à respecter les mesures d’hygiène de base

La situation est suivie de près et les autorités se veulent rassurantes quant à l’évolution de la situation. Elles ont en effet affirmé que le risque de propagation du choléra est limité, notamment grâce aux conditions d’interpellation des personnes et aux mesures prises en matière de prise en charge. Un plan d’urgence est d’ailleurs en place depuis plusieurs semaines pour faire face à cette éventualité. Toutefois, la préfecture et l’ARS de Mayotte insistent sur l’importance de respecter les mesures d’hygiène de base, telles que la consommation d’eau contrôlée et le lavage des mains, pour prévenir l’acquisition ou la transmission de la maladie. En cas de symptômes, il est recommandé d’appeler immédiatement le Centre 15 pour obtenir une orientation adéquate.

Cette épidémie de choléra, initialement concentrée sur l’île de Grande Comore, a désormais touché Anjouan, où quatre décès ont été enregistrés en une seule journée. Selon les informations relayées par Mayotte La 1ère, près de 1 000 cas auraient été recensés dans l’Union des Comores.

> A lire aussi : Madagascar : une mesure prise pour contrer le choléra