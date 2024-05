L’accès à Internet connaît une nouvelle avancée à Madagascar avec l’arrivée imminente de Starlink, un fournisseur d’accès à Internet par satellite appartenant à Elon Musk, le célèbre milliardaire américain.

La nouvelle a été annoncée par le ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, Tahina Razafindramalo, lors d’une déclaration lundi 8 avril. Starlink a remporté le marché après avoir répondu à un appel à candidatures lancé par l’Autorité de Régulation des Technologies de Communications (ARTEC) en novembre 2023. Ce marché concerne un projet d’investissement portant sur des réseaux de télécommunications par satellite.

Ce projet n’affectera pas les fournisseurs d’Internet existants qui utilisent principalement la fibre optique. Au contraire, l’offre satellite de Starlink ciblera principalement les entreprises situées dans des zones reculées, en offrant des services à un coût abordable, facilement accessibles et rapides.

Cette décision découle de la volonté du gouvernement de libéraliser le marché de l’accès à Internet. Cette libéralisation offrira aux utilisateurs une gamme plus large de choix en matière de fournisseurs. En plus des aspects techniques, le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications a exigé que Starlink crée sa propre antenne à Madagascar, ce qui représente une opportunité de création d’emplois dans le pays.

Source : Midi-madagasikara.mg

